Neubau in Westerburg
Multifunktionales Zentrum entsteht in Breslauer Straße
Auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule (Breslauer Straße) errichtet die Verbandsgemeinde Westerburg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Westerwaldkreis einen modernen Gebäudekomplex, der eine Dreifach-Sporthalle, ein Lehrschwimmbecken, eine Zentralmensa und eine Bibliothek vereinen wird.
Im Januar haben die Bauarbeiten für den modernen Gebäudekomplex im Schulzentrum begonnen. Bei einer Auftaktbesprechung vor Ort wurde deutlich, was die einzelnen Elemente leisten sollen.

Westerwälder ZeitungBildung

