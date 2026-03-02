Neubau in Westerburg Multifunktionales Zentrum entsteht in Breslauer Straße Angela Baumeier 02.03.2026, 18:00 Uhr

i Auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule (Breslauer Straße) errichtet die Verbandsgemeinde Westerburg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Westerwaldkreis einen modernen Gebäudekomplex, der eine Dreifach-Sporthalle, ein Lehrschwimmbecken, eine Zentralmensa und eine Bibliothek vereinen wird. Roeder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Im Januar haben die Bauarbeiten für den modernen Gebäudekomplex im Schulzentrum begonnen. Bei einer Auftaktbesprechung vor Ort wurde deutlich, was die einzelnen Elemente leisten sollen.

