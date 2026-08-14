Verunsicherung in Neuhochstein
Müssen die Bürger noch für Straßenausbau zahlen?
Die Straßen in Höhn-Neuhochstein sind erkennbar sanierungsbedürftig.
Die Straßen in Höhn-Neuhochstein sind erkennbar sanierungsbedürftig.
Thorsten Ferdinand

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Doch in der Übergangsphase gibt es große Unsicherheit bei den Bürgern. Das zeigt das Beispiel Höhn-Neuhochstein.

Lesezeit 3 Minuten
In Höhn-Neuhochstein sollen demnächst sechs Gemeindestraßen ausgebaut werden. Doch aktuell ist noch unklar, ob die Einwohner des Ortsteils hierfür zur Kasse gebeten werden. Grund für die Verunsicherung: Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge im Land abschaffen.
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