Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Doch in der Übergangsphase gibt es große Unsicherheit bei den Bürgern. Das zeigt das Beispiel Höhn-Neuhochstein.
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In Höhn-Neuhochstein sollen demnächst sechs Gemeindestraßen ausgebaut werden. Doch aktuell ist noch unklar, ob die Einwohner des Ortsteils hierfür zur Kasse gebeten werden. Grund für die Verunsicherung: Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge im Land abschaffen.