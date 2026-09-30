Haltepunkt Hattert Müschenbach fordert Überquerungshilfe für Weg zur Bahn Nadja Hoffmann-Heidrich 30.09.2026, 17:00 Uhr

i Die DB Infrago hat angekündigt, Missstände am Bahnhaltepunkt Hattert zu beheben. Das freut auch die Anrainergemeinde Müschenbach. Doch sie hofft zugleich auf die Errichtung einer Überquerungshilfe über die B414 durch den LBM, wodurch für Kunden der Weg zur Bahn sicherer werden soll. Röder-Moldenhauer

Aktuelle Missstände am Bahnhaltepunkt Hattert sollen alsbald beseitigt werden, hat die DB Infrago angekündigt. Doch auch der Weg zur Bahn soll sicherer werden, fordert die Ortsgemeinde Müschenbach und appelliert an den LBM.

Die Ortsgemeinde Müschenbach begrüßt die Ankündigung der DB Infrago, Missstände am Bahnhaltepunkt Hattert zu beheben. Man hoffe, dass die erforderlichen Arbeiten im Oktober, vor Beginn der dunklen und nassen Jahreszeit, behoben werden „und dann hoffentlich der Zustand so bleibt“, teilt der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, Jonas Hassenpflug, auf Anfrage unserer Zeitung mit.







Artikel teilen

Artikel teilen