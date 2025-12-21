Trend im Westerwald Müllgebühren steigen seit 2016 um ein Drittel Thorsten Ferdinand 21.12.2025, 18:00 Uhr

i Die Gebühren für die Abfallbeseitigung steigen im Westerwaldkreis kontinuierlich. Frank Rumpenhorst. picture alliance / dpa

Alle Jahre wieder beschließen die Mitglieder des Westerwälder Kreistags die Müllgebühren für das kommende Jahr – und seit einiger Zeit steigen diese kontinuierlich an. Das war jedoch nicht immer so, wie ein Blick ins Archiv unserer Zeitung zeigt.

Die Müllgebühren im Westerwaldkreis werden 2026 nur moderat steigen. Das tun sie inzwischen allerdings kontinuierlich, sodass sich im langjährigen Vergleich durchaus eine spürbare Kostensteigerung für die Bürger ergibt. So lagen die Gebühren für einen Zwei- bis Vier-Personen-Haushalt vor zehn Jahren noch bei 169,80 Euro pro Jahr.







