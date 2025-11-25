Müllabfuhr soll für die Westerwälder teurer werden

Für die Entsorgung ihres Abfalls müssen die Westerwälder im kommenden Jahr wohl etwas tiefer in die Tasche greifen: Der Werkausschuss schlägt dem Kreistag eine Erhöhung um etwa 1 Euro pro Monat vor, bezogen auf einen durchschnittlichen Haushalt.
Lesezeit 2 Minuten
Die Gebühren, die die Westerwälder für die Abfallentsorgung durch den Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb (WAB) zahlen müssen, werden voraussichtlich im kommenden Jahr steigen. Aufgrund des Wirtschaftsplanes schlagen die Mitglieder des Werkausschusses einstimmig eine Erhöhung von im Schnitt 5,7 Prozentpunkten vor.