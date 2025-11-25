Bald Entscheidung im Kreistag Müllabfuhr soll für die Westerwälder teurer werden 25.11.2025, 18:00 Uhr

i Rund ums Jahr, auch bei Schneefall und bitterer Kälte, sind die Männer des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes im Einsatz, um bei den Bürgern den Müll abzuholen. Dieser Service soll 2026 teurer werden. Röder-Moldenhauer. römo

Für die Entsorgung ihres Abfalls müssen die Westerwälder im kommenden Jahr wohl etwas tiefer in die Tasche greifen: Der Werkausschuss schlägt dem Kreistag eine Erhöhung um etwa 1 Euro pro Monat vor, bezogen auf einen durchschnittlichen Haushalt.

Die Gebühren, die die Westerwälder für die Abfallentsorgung durch den Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb (WAB) zahlen müssen, werden voraussichtlich im kommenden Jahr steigen. Aufgrund des Wirtschaftsplanes schlagen die Mitglieder des Werkausschusses einstimmig eine Erhöhung von im Schnitt 5,7 Prozentpunkten vor.







