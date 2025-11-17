Betrieb braucht mehr Platz Mühlenbäcker können in Westerburg wohl doch erweitern 17.11.2025, 18:00 Uhr

i Die Westerburger Mühlenbäckerei Jung braucht mehr Platz und arbeitet schon seit Jahren an einer Lösung. Doch die Mühlen der Behörden malen langsam. Thorsten Ferdinand

Die Mühlenbäckerei Jung will schon seit Jahren ihre Produktion erweitern, doch die Mühlen der Behörden malen langsam. Nun zeichnet sich in Westerburg zumindest eine kleine Verbesserung für den Traditionsbetrieb ab.

Die Mühlenbäckerei Jung kann ihre Produktionsstätte in Westerburg voraussichtlich etwas vergrößern. Aktuell läuft ein Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans „Untermühle“. Dieses soll dem Betrieb eine bauliche Erweiterung um etwa 300 Quadratmeter in Richtung Südwestseite ermöglichen.







