Betrieb braucht mehr Platz: Mühlenbäcker können in Westerburg wohl doch erweitern
Betrieb braucht mehr Platz
Mühlenbäcker können in Westerburg wohl doch erweitern
Die Mühlenbäckerei Jung will schon seit Jahren ihre Produktion erweitern, doch die Mühlen der Behörden malen langsam. Nun zeichnet sich in Westerburg zumindest eine kleine Verbesserung für den Traditionsbetrieb ab.
Lesezeit 2 Minuten
Die Mühlenbäckerei Jung kann ihre Produktionsstätte in Westerburg voraussichtlich etwas vergrößern. Aktuell läuft ein Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans „Untermühle“. Dieses soll dem Betrieb eine bauliche Erweiterung um etwa 300 Quadratmeter in Richtung Südwestseite ermöglichen.