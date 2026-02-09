Schüler und Lehrer aufgeklärt „Mr Wissen2go“ entlarvt Fake-Videos in Westerburg Lena Bongard 09.02.2026, 15:00 Uhr

i Mirko Drotschmann hat mehr als 2,3 Millionen Abonnenten auf Youtube und ist als „Mr Wissen2go“ bei Jugendlichen gefragter als die Tagesschau. Nun trat er in Westerburg auf. Dennis Weissmantel. ZDF und Dennis Weissmantel

Der bekannte Mirko Drotschmann alias „Mr Wissen2go“ hat im Rahmen von den „Westerburger Gesprächen“ nun das Konrad-Adenauer-Gymnasium besucht und Schüler, Lehrer und Interessierte über das Thema Fake News informiert und aufgeklärt.

