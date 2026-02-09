Schüler und Lehrer aufgeklärt
„Mr Wissen2go“ entlarvt Fake-Videos in Westerburg
Dennis Weissmantel. ZDF und Dennis Weissmantel

Der bekannte Mirko Drotschmann alias „Mr Wissen2go“ hat im Rahmen von den „Westerburger Gesprächen“ nun das Konrad-Adenauer-Gymnasium besucht und Schüler, Lehrer und Interessierte über das Thema Fake News informiert und aufgeklärt.

Lesezeit 3 Minuten
Er hat über 2,3 Millionen Abonnenten auf YouTube, etliche Schüler schauen seine Videos zu Hause oder in der Schule: Mirko Drotschmann ist als „Mr Wissen2go“ bei Jugendlichen gefragter als die Tagesschau. Im Rahmen von „Westerburger Gespräche“ hat er nun das Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg besucht und hier Schüler, Lehrer und Interessierte zum Thema Fake News aufgeklärt.

