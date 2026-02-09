Der bekannte Mirko Drotschmann alias „Mr Wissen2go“ hat im Rahmen von den „Westerburger Gesprächen“ nun das Konrad-Adenauer-Gymnasium besucht und Schüler, Lehrer und Interessierte über das Thema Fake News informiert und aufgeklärt.
Er hat über 2,3 Millionen Abonnenten auf YouTube, etliche Schüler schauen seine Videos zu Hause oder in der Schule: Mirko Drotschmann ist als „Mr Wissen2go“ bei Jugendlichen gefragter als die Tagesschau. Im Rahmen von „Westerburger Gespräche“ hat er nun das Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg besucht und hier Schüler, Lehrer und Interessierte zum Thema Fake News aufgeklärt.