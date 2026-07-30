Kollision auf B8 im Westerwald
Motorradfahrer bei Unfall durch die Luft geschleudert
Als der Traktorfahrer mit seinem Gefährt nach links abbiegen wollte, hatte der Motorradfaher gerade zum Überholen der Fahrzeugko
Als der Traktorfahrer mit seinem Gefährt nach links abbiegen wollte, hatte der Motorradfaher gerade zum Überholen der Fahrzeugkolonne angesetzt und krachte gegen das linke Vorderrad.
Winkler TV

Ein riskantes Überholmanöver hat schlimme Folgen für einen Motorradfahrer. Weil er nicht bemerkte, dass ein Traktorfahrer nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision auf der B8. Er wurde mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. 

Lesezeit 1 Minute
Bei einem Verkehrsunfall auf der B8 hat ein Motorradfahrer am Mittwochabend schwere Verletzungen erlitten. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.Gegen 21.45 Uhr war laut Polizei ein Traktor mit Anhänger in Richtung Höchstenbach unterwegs.
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