Ausgelaufene Kraftstoffe Motorradfahrer auf der L304 bei Selters schwer verletzt Thomas Leurs 09.03.2026, 18:00 Uhr

i Ein schwerer Alleinunfall hat sich am Montagnachmittag auf der L304 bei Selters ereignet. Laut Polizei ist der Motorradfahrer auf ausgelaufenem Kraftstoff weggerutscht. Winkler TV

Ausgelaufener Kraftstoff auf der L304 bei Selters hat für einen Unfall gesorgt. Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist auf der Fahrbahn weggerutscht und hat sich schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt den Verursacher für den ausgelaufenen Kraftstoff.

Gegen 13.30 Uhr ist es auf der L304 zwischen Selters und Oberhaid zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer gekommen, wie die Polizei berichtet. Deswegen musste die Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, die Verkehrsunfallaufnahme hat einige Zeit in Anspruch genommen.







Artikel teilen

Artikel teilen