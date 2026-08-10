Nach zwei islamfeindlichen Anschlägen auf dem Gelände der Moschee in Bad Marienberg sind die Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde besorgt. Das Gebetshaus soll künftig besser bewacht werden, um solchen Taten vorzubeugen.
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Zwei Wochen nach den Angriffen auf die Moschee in Bad Marienberg ist immer noch unklar, wer hinter den Anschlägen steckt. Wie Muzaffar Ahmad Khawaja von der Ahmadiyya-Gemeinde Bad Marienberg auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, dauern die polizeilichen Ermittlungen an.