Noch keine Hinweise auf Täter
Moschee in Bad Marienberg wird künftig besser bewacht
Die Ahmadiyya-Gemeinde Bad Marienberg plant zusätzliche Maßnahmen zur Absicherung ihrer Moschee.
Die Ahmadiyya-Gemeinde Bad Marienberg plant zusätzliche Maßnahmen zur Absicherung ihrer Moschee.
Röder-Moldenhauer

Nach zwei islamfeindlichen Anschlägen auf dem Gelände der Moschee in Bad Marienberg sind die Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde besorgt. Das Gebetshaus soll künftig besser bewacht werden, um solchen Taten vorzubeugen.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei Wochen nach den Angriffen auf die Moschee in Bad Marienberg ist immer noch unklar, wer hinter den Anschlägen steckt. Wie Muzaffar Ahmad Khawaja von der Ahmadiyya-Gemeinde Bad Marienberg auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, dauern die polizeilichen Ermittlungen an.
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