Noch keine Hinweise auf Täter Moschee in Bad Marienberg wird künftig besser bewacht Thorsten Ferdinand 10.08.2026, 16:00 Uhr

i Die Ahmadiyya-Gemeinde Bad Marienberg plant zusätzliche Maßnahmen zur Absicherung ihrer Moschee. Röder-Moldenhauer

Nach zwei islamfeindlichen Anschlägen auf dem Gelände der Moschee in Bad Marienberg sind die Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde besorgt. Das Gebetshaus soll künftig besser bewacht werden, um solchen Taten vorzubeugen.

Zwei Wochen nach den Angriffen auf die Moschee in Bad Marienberg ist immer noch unklar, wer hinter den Anschlägen steckt. Wie Muzaffar Ahmad Khawaja von der Ahmadiyya-Gemeinde Bad Marienberg auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, dauern die polizeilichen Ermittlungen an.







Artikel teilen

Artikel teilen