Zwei Fälle in 48 Stunden
Moschee in Bad Marienberg ist Ziel von Vandalismus
Die Beschädigungen am Treppengeländer der Moschee in Bad Marienberg sind auch einige Tage später noch deutlich zu erkennen.
Die Beschädigungen am Treppengeländer der Moschee in Bad Marienberg sind auch einige Tage später noch deutlich zu erkennen.
Röder-Moldenhauer

In den vergangenen Tagen wurden mehrfach Moscheen der Ahmadiyya-Gemeinde angegriffen und beschädigt. Nach einem Vorfall in Koblenz schlugen Unbekannte nun auch in Bad Marienberg zu.

Lesezeit 1 Minute
Innerhalb von nur 48 Stunden kam es zu zwei Vandalismusfällen an der Bait-ul-Quddus-Moschee in Bad Marienberg. Zunächst legten unbekannte Täter am Sonntagmorgen, 26. Juli, einen abgetrennten Schweinekopf dort ab. Am Dienstag, 28. Juli, wurde dann ein massives Treppengeländer im Außenbereich der Moschee gewaltsam verbogen.
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