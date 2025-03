Moritz Schwaderlapp und Bernd Philippi an der Spitze

Die Exec IT Solutions GmbH aus Ransbach-Baumbach hat wieder zwei Geschäftsführer. Moritz Schwaderlapp, Sohn des verstorbenen Inhabers, verstärkt das Familienunternehmen. An seiner Seite ist Bernd Philippi, der seit Gründung der Firma dabei ist.

Moritz Schwaderlapp wurde jüngst in die Geschäftsführung der Exec IT Solutions GmbH berufen. Gemeinsam mit Bernd Philippi wird der 30-Jährige ab sofort das Westerwälder IT-Unternehmen mit Sitz in Ransbach-Baumbach leiten. Anders als geplant übernimmt Moritz Schwaderlapp damit Verantwortung im Familienunternehmen, das sein Vater Stefan vor 33 Jahren gegründet hat. Stefan Schwaderlapp war überraschend im März 2024 mit nur 60 Jahren gestorben – ein Schock für die 65 Mitarbeiter und ein schwerer Schlag für seine Angehörigen.

Nun blickt man aber bei Exec voller Optimismus in die Zukunft. Moritz Schwaderlapp kehrte bereits im August 2024 aus Köln wieder in die Heimat zurück – zunächst als Angestellter, um sich mit dem Markt und den Bedürfnissen der Kunden vertraut zu machen. Bernd Philippi führt Moritz Schwaderlapp seither behutsam in sein neues Aufgabengebiet ein. „Es ist für mich extrem wichtig, dass er da ist. Ich profitiere sehr von seiner Erfahrung und kann langsam ins Kerngeschäft reinwachsen. So lastet nicht direkt alle Verantwortung auf meinen Schultern“, sagt der 30-Jährige dankbar.

Gründer Stefan Schwaderlapp starb im März 2024 überraschend

Und das ist Moritz Schwaderlapps Hintergrund: Er absolvierte nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Hotelfachmann im Hotel Adlon Kempinksi in Berlin. Anschließend zog es ihn zum Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Digital Business an die Ludwig-Maximilians-Universität nach München, das er erfolgreich mit dem Bachelor of Science abschloss. Nach einem sechsmonatigen Praktikum in der Beschaffung von Audi trat er im Oktober 2020 eine Stelle im Inside Sales beim IT-Dienstleister und Softwareunternehmen adesso SE in Köln an. Dort war er vier Jahre tätig, zuletzt als Corporate Account Manager für die Geschäftsbeziehungen zu Großkunden, bevor er zu Exec wechselte.

Die Villa in der Südstraße ist das Herz der Firmenzentrale. 2008 wurde sie um einen benachbarten Neubau erweitert, der 2020 ein weiteres Mal vergrößert wurde. Das schmucke Gebäude ist Moritz Schwaderlapp sehr vertraut. Es ist sein ehemaliges Elternhaus. „Hier habe ich mit meinen vier Geschwistern die frühe Kindheit verbracht.“ Die übrigen Geschwister haben ganz andere Berufswege als Moritz Schwaderlapp eingeschlagen. Der älteste Bruder Philipp ist Inhaber des Restaurants Philipps Kochtöpferei in Ransbach-Baumbach, eine Schwester ist Restauratorin, die andere ist Tagungshausleiterin in Vallendar. Und der jüngere Bruder studiert Jura.

i Freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben: Moritz Schwaderlapp. Camilla Härtewig

Moritz Schwaderlapp wird sich in erster Linie um den Vertrieb, den kaufmännischen Bereich sowie Personal kümmern und Entwicklungsleiter Bernd Philippi, der die Geschäftsführung seit März 2024 allein innehatte, in der Leitung des Unternehmens unterstützen. Ein zentrales Thema des Geschäftsführer-Teams ist die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kernkunden, den deutschen Bürgschaftsbanken und Beteiligungsgesellschaften. Ende März wollen die beiden zu einem Roadtrip aufbrechen und die Exec-Kunden in ganz Deutschland besuchen. „Das ist dann sozusagen mein Antrittsbesuch“, sagt Schwaderlapp. Übrigens: Seit 2014 hat Exec auch eine Dependance in Berlin.

Moritz Schwaderlapp freut sich, dass er wieder in der Heimat ist. „Es ist wunderschön im Westerwald. Ich habe hier meine Familie und einen großen Freundeskreis.“ Doch eine Wohnung hat er sich erst einmal in Koblenz genommen. „Der Schritt von Köln direkt nach Ransbach-Baumbach wäre doch zu wild gewesen“, sagt er lachend.

Die Geschäftsführer sehen hohes Wachstumspotenzial im Bereich Digitalisierung

Zurück zur Firma: Die beiden Geschäftsführer sehen ein hohes Wachstumspotenzial im Bereich der Digitalisierung. Mit der App „mantau“ positioniert sich Exec auf dem Markt der Kollaborations- und Kommunikations-Apps. Die innovative Anwendung macht Zusammenarbeit, Organisation und Abläufe einfacher und effizienter. Sie erfreut sich zunehmender Beliebtheit in Sozialorganisationen, Unternehmen, Vereinen, Kommunen, Bildungseinrichtungen und Pfarrgemeinden. „Schließlich soll Zusammenarbeit Spaß machen – und insbesondere in gemeinnützigen und sozialen Organisationen sollen sich ehrenamtliche Helfer zahlreich und gern engagieren. Das möchten wir mit unserer leistungsfähigen App unterstützen“, so Moritz Schwaderlapp.

Die Softwareexperten sehen auch einen großen Bedarf im Bereich des IT-Outsourcings. Exec übernimmt heute bereits den IT-Betrieb für viele Kunden aus dem Bereich der Bürgschaftsbanken. „In Zeiten hoher Anforderungen an IT-Sicherheit, Performance und IT-Know-how − insbesondere vor dem Hintergrund wachsender Cyberkriminalität sowie dem Mangel an IT-Fachkräften − greifen Unternehmen und Organisationen gern auf professionelle Dienstleister wie Exec zurück.

Alle Auszubildenden bekommen einen Firmenwagen gestellt

Der junge Geschäftsführer will die besondere Firmenkultur, die sein Vater etabliert hat, fortführen. „Wir haben hier ein sehr familiäres Miteinander, die Mitarbeiter haben einen attraktiven Arbeitsplatz und spannende Aufgaben. Wir setzen komplett auf Vertrauensarbeitszeit, die Kollegen können also komplett im Homeoffice oder in der Firma arbeiten, nachts oder tagsüber – wie es sich mit ihrem Familienleben in Einklang bringen lässt.“ Diese Flexibilität zahlt sich aus. Die Fluktuation ist gering. Trotzdem werden immer Fachkräfte gesucht. Das Recruiting von IT-Profis sei in Ransbach-Baumbach aber nicht schwerer als an anderen Orten in Deutschland. „Es muss vor allem menschlich passen“, betont der 30-Jährige.

Mit den Auszubildenden ist die Firmenleitung sehr glücklich. „Wir finden immer tolle Kandidaten.“ Derzeit hat Exec sieben Auszubildende in zwei Jahrgängen. Jedem wird ein VW Up als Dienstwagen zur Verfügung gestellt – mit humorvoller Firmenwerbung bestückt. „Das hat einerseits einen großen Wiedererkennungswert. Zum anderen muss man im Westerwald mobil sein“, erklärt Schwaderlapp diese Großzügigkeit.