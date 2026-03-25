Kultur im Westerwald Mordsvergnügen mit dem Petermännchen-Theater Mariam Nasiripour 25.03.2026, 11:00 Uhr

i Die fünf ehemaligen Mörderinnen und Mördern bei der Gruppentherapie mit ihrer Therapeutin Dr. Silke Hufenreuther (vorne). Mariam Nasiripour

Eine gelungene Premiere hat das Amateurtheater mit dem Stück „Halbpension mit Leiche“ im Kleinen Haus von Rothenbach gefeiert. Gruppentherapien rahmen das Geschehen ein, das die Zuschauer mächtig amüsiert.

Fünf ehemalige Mörderinnen und Mörder, die zusammen eine Pension eröffnen: Ob das gut geht, zeigt das Petermännchen-Theater Westerburg in seinem neuen Stück „Halbpension mit Leiche“. Die Premiere im kleinen Haus in Rothenbach war restlos ausverkauft und das Publikum begeistert.







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