Eine gelungene Premiere hat das Amateurtheater mit dem Stück „Halbpension mit Leiche“ im Kleinen Haus von Rothenbach gefeiert. Gruppentherapien rahmen das Geschehen ein, das die Zuschauer mächtig amüsiert.
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Fünf ehemalige Mörderinnen und Mörder, die zusammen eine Pension eröffnen: Ob das gut geht, zeigt das Petermännchen-Theater Westerburg in seinem neuen Stück „Halbpension mit Leiche“. Die Premiere im kleinen Haus in Rothenbach war restlos ausverkauft und das Publikum begeistert.