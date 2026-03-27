Sportunterricht in Westerburg Montessorischule möchte Tennishalle Koch nutzen Angela Baumeier 27.03.2026, 15:00 Uhr

i Wie geht es weiter mit dem Koch-Areal in Westerburg? Die Montessorischule möchte jetzt die früheren Tennishallen nutzen, in denen zuletzt auch zum Teil Garten- und Weihnachtsausstellungen waren. Markus Eschenauer

Die Günther-Koch-Straße in Westerburg ist schmuck saniert, doch Ende 2024 haben der Baumarkt sowie die Intersport-Filiale ihre Türen geschlossen. Jetzt könnte bald junges Leben in die ehemalige Tennis-Sportstätte daneben einziehen.

Die 322 Schüler der Freien Montessorischule Westerburg könnten künftig an einem besonderen Ort Sportunterricht haben – in den ehemaligen „Tennishallen“ der Firma Koch. Wie Andreas Steiof als Gründer und Geschäftsführer der Freien Schule, die seit 2005 Kinder von der Grundschule bis zum Abschluss der Berufsreife oder bis zum Qualifizierten Sekundarabschluss I nach den Prinzipien Maria Montessoris unterrichtet, erklärt, werden für diese ...







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