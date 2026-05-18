Premiere steht bevor Montessorischüler stehen in Westerburg auf der Bühne Mariam Nasiripour 18.05.2026, 12:00 Uhr

i Oma Inge und ihre Freundin Christel reisen in dem neuen Theaterstück der Freien Montessori-Schule Westerwald durch die Zeit. Die drei Jugendlichen reisen den beiden hinterher und wollen die Oma wieder nach Hause holen. Mariam Nasiripour

Jugendliche von der Freien Montessori-Schule Westerwald haben die Probenzeit intensiv genutzt. Worum es in ihrem Stück geht, und was sie selbst zum Theaterspielen sagen.

Dass Großeltern ihre kleinen Probleme mit moderner Technik haben, dürfte bekannt sein. Dass sie plötzlich in das Mobiltelefon hineingesogen werden, erinnert doch eher an Science-Fiction. Das passiert aber der Oma im neuen Stück „Lost in History – Eine rockige Zeitreise“ des Wahlpflichtfachs Musik und Theater der Freien Montessori-Schule Westerwald.







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