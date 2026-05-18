Jugendliche von der Freien Montessori-Schule Westerwald haben die Probenzeit intensiv genutzt. Worum es in ihrem Stück geht, und was sie selbst zum Theaterspielen sagen.
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Dass Großeltern ihre kleinen Probleme mit moderner Technik haben, dürfte bekannt sein. Dass sie plötzlich in das Mobiltelefon hineingesogen werden, erinnert doch eher an Science-Fiction. Das passiert aber der Oma im neuen Stück „Lost in History – Eine rockige Zeitreise“ des Wahlpflichtfachs Musik und Theater der Freien Montessori-Schule Westerwald.