Premiere steht bevor
Montessorischüler stehen in Westerburg auf der Bühne
Oma Inge und ihre Freundin Christel reisen in dem neuen Theaterstück der Freien Montessori-Schule Westerwald durch die Zeit. Die
Oma Inge und ihre Freundin Christel reisen in dem neuen Theaterstück der Freien Montessori-Schule Westerwald durch die Zeit. Die drei Jugendlichen reisen den beiden hinterher und wollen die Oma wieder nach Hause holen.
Mariam Nasiripour

Jugendliche von der Freien Montessori-Schule Westerwald haben die Probenzeit intensiv genutzt. Worum es in ihrem Stück geht, und was sie selbst zum Theaterspielen sagen.

Lesezeit 2 Minuten
Dass Großeltern ihre kleinen Probleme mit moderner Technik haben, dürfte bekannt sein. Dass sie plötzlich in das Mobiltelefon hineingesogen werden, erinnert doch eher an Science-Fiction. Das passiert aber der Oma im neuen Stück „Lost in History – Eine rockige Zeitreise“ des Wahlpflichtfachs Musik und Theater der Freien Montessori-Schule Westerwald.

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