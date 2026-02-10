Stadtbibliothek zieht um Montabaurs Geschichten bekommen ein neues Zuhause Franziska Bock 10.02.2026, 09:00 Uhr

i Jetzt heißt es Abschied nehmen: Das Team der Stadtbibliothek Montabaur ist fleißig dabei, für den Umzug in die Sauertalstraße zu packen. Franziska Bock

Die Stadtbibliothek Montabaur ist Anlaufpunkt für Kinder, Familien und Lesebegeisterte aus dem Westerwald. Mit einem Mix aus Wehmut und Vorfreude verlässt das Team nun den ehemaligen Standort – und bereitet sich auf einen neuen Abschnitt vor.

In der Stadtbibliothek herrscht an diesen Tagen ein ungewohntes Bild: Dort wo sonst Reihen von Büchern stehen, wird man nun von leeren Regalen empfangen. Dazwischen stapeln sich gepackte Kartons, Papierschnipsel liegen auf dem Boden und auf Paletten warten unbenutzte Kisten auf ihren Einsatz.







