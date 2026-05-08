Elf Schülerinnen und Schüler des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur haben für ihre Leistungen Stipendien von der Sparkasse Westerwald-Sieg erhalten. Dafür gaben die jungen Musiker ein Konzert.
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Die Sparkasse Westerwald-Sieg vergibt seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten im Rahmen ihres jährlichen Kulturförderprogrammes Stipendien an besonders begabte Schülerinnen und Schüler am Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur. So zu sagen als Dankeschön beweisen die Stipendiaten in den Räumen der Sparkasse in Montabaur im Gegenzug mit einem Konzert, dass sie den Förderpreis nicht zu Unrecht erhalten haben.