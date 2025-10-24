Neuer Standort für Einrichtung Montabaurer Stadtarchiv zieht ins Quartier Süd um 24.10.2025, 12:00 Uhr

i Noch befinden sich Stadtarchiv und die Stadtbücherei im "Haus Hager" am Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur. Thorsten Ferdinand

Wenn die Montabaurer VG-Verwaltung in ihr neues Rathaus umzieht und die alten Räumlichkeiten am Konrad-Adenauer-Platz verkauft, benötigen auch einige städtische Einrichtungen eine neue Bleibe. Für das Stadtarchiv wurde nun eine Lösung gefunden.

Das Archiv der Stadt Montabaur zieht demnächst um. Da das derzeitige Rathaus der Verbandsgemeinde an das Jugendherbergswerk verkauft werden soll, müssen auch einige städtische Einrichtungen ihre Räumlichkeiten verlassen. Für die Stadtbibliothek wurde bereits vor zwei Jahren eine Lösung gefunden.







