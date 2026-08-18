Segelflieger des LSC tauschen den Westerwald gegen die Alpen – eine Woche lautloser Höhenflüge und neue Aussichten. Zwischen Gipfeln, Therme und gemeinsamen Abenden wächst die Gemeinschaft.
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In den Sommermonaten frönt der Luftsportclub Westerwald/Montabaur (LSC) dem lautlosen Gleiten über der heimischen Region und auch weit darüber hinaus. Um die Fliegerei noch attraktiver zu gestalten und vor allem auch dem Gemeinschaftsgefühl Rechnung zu tragen, war ein Teil der Segelflieger für eine Woche zu Gast beim LSV Geratshof nahe Landsberg am Lech.