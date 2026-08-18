Sommerabenteuer in Bayern
Montabaurer Segelflieger genießen Panorama der Alpen
Über, oder besser knapp unter den Wolken ist die Freiheit grenzenlos. Das alles durften die Segelflieger von Montabaur eine Woch
Über, oder besser knapp unter den Wolken ist die Freiheit grenzenlos. Das alles durften die Segelflieger von Montabaur eine Woche lang in den Alpen genießen.
Foto LSC Westerwald

Segelflieger des LSC tauschen den Westerwald gegen die Alpen – eine Woche lautloser Höhenflüge und neue Aussichten. Zwischen Gipfeln, Therme und gemeinsamen Abenden wächst die Gemeinschaft.

Lesezeit 1 Minute
In den Sommermonaten frönt der Luftsportclub Westerwald/Montabaur (LSC) dem lautlosen Gleiten über der heimischen Region und auch weit darüber hinaus. Um die Fliegerei noch attraktiver zu gestalten und vor allem auch dem Gemeinschaftsgefühl Rechnung zu tragen, war ein Teil der Segelflieger für eine Woche zu Gast beim LSV Geratshof nahe Landsberg am Lech.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren