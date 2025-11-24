Montabaurer Schüler schwärmen von Reise nach Vietnam

Auch nach ihrer Rückkehr fühlt sich die Reise von sechs Schülern des Mons-Tabor-Gymnasiums Montabaur nach Vietnam für die jungen Westerwälder immer noch surreal an. Was bleibt, sind unvergessliche Momente.
Sechs Schüler und zwei Lehrerinnen des Mons-Tabor-Gymnasiums Montabaur haben kürzlich an einem Austausch mit einer Schule in Vietnam teilgenommen. Die Westerwälder Schüler äußerten sich allesamt sehr positiv über die Reise zur Viet Duc Schule. Ihre Eindrücke klingen in ihren Statements noch nach.