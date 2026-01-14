Geschäfte mit Netflix und Co. Montabaurer Philipp Hoffmann vertreibt Filme aus Afrika Lena Bongard 14.01.2026, 09:00 Uhr

i Philipp Hoffmann vertreibt mit "Rushlake Media" afrikanische Filme und Serien. Lena Bongard

Kaum jemand kennt Filme aus Nigeria, Kenia oder Südafrika. Dass sie trotzdem ihren Weg zu Netflix und Co finden, dafür sorgt der Montabaurer Philipp Hoffmann – Mit seiner Firma Rushlake Media möchte er auch in Deutschland Interesse wecken.

Über deutsche Kinoleinwände laufen hauptsächlich amerikanische oder europäische Filme. Eine Branche ist in Deutschland kaum vertreten: die afrikanische. Kaum jemand hier kennt Filme aus Nigeria, Kenia oder Südafrika. Dass sie trotzdem ihren Weg zu Netflix und Co finden, dafür sorgt der Montabaurer Philipp Hoffmann – Mit seiner Firma Rushlake Media vertreibt er afrikanische Filme, hauptsächlich im englischsprachigen Raum.







