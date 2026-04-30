Stadtrat nicht informiert? Montabaurer Mittelaltermarkt: Weiter Wirbel um Absage Thorsten Ferdinand 30.04.2026, 18:00 Uhr

i Gute Laune und Musik: So war es beim bislang letzten Mittelaltermarkt 2024. Hans-Peter Metternich

Seit bekannt wurde, dass die Stadt Montabaur den Mittelaltermarkt 2026 abgesagt hat, gibt es Spekulationen über die Gründe. Zur Aufklärung können auch gewählte Stadtratsmitglieder nicht viel beitragen.

Die kurzfristige Absage des Mittelaltermarkts 2026 in Montabaur sorgt weiterhin für Wirbel. Offenbar wissen bisher nicht alle Mitglieder des Stadtrats, welche „internen organisatorischen Gründe“ zu dieser Entscheidung geführt haben. In der Facebook-Gruppe „Bürger in Montabaur“ erklärte Susanne Görg von der CDU-Fraktion jedenfalls, dass auch sie erst aus der Presse von der Absage erfahren habe und deshalb zur Aufklärung nichts beitragen könne.







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