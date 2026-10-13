Doku zur Revival-Partyserie
Montabaurer Kult-Disko „Madison“ kommt jetzt ins Kino
Die Kult-Diskothek „Madison“ erobert im November die Kinoleinwand im Montabaurer „Capitol“.
Die Kult-Diskothek „Madison“ erobert im November die Kinoleinwand im Montabaurer „Capitol“.
Thorsten Ferdinand

Viele Menschen in Montabaur und Umgebung bekommen beim Namen „Madison“ funkelnde Augen. Die Kult-Disko aus den 80er-Jahren hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nun kommt eine Doku über die Revival-Partyserie ins Kino der Wäller Kreisstadt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Montabaurer Kult-Diskothek „Madison“ erobert im November die große Kinoleinwand: Am Samstag, 14. November, wird im Capitol in Montabaur eine Dokumentation über die Madison-Revival-Partyserie gezeigt, die im vergangenen Frühjahr ihr 20-jähriges Bestehen feierte.
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