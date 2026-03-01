Stadtrat und VG-Rat stimmen zu Montabaurer Kommunalpolitik freut sich auf größeres FOC Thorsten Ferdinand 01.03.2026, 18:00 Uhr

i Das Outletcenter in Montabaur wird erweitert. Darüber freut sich auch die Kommunalpolitik in der Schusterstadt. Thorsten Ferdinand

Mit der finalen Zustimmung des Stadtrats und des VG-Rats haben die Pläne zur Erweiterung des Outlets in Montabaur die letzte politische Hürde genommen. Die große Mehrheit der Kommunalpolitiker freut sich auf die Umsetzung des Projekts.

Mit großer Mehrheit haben der Verbandsgemeinderat und der Stadtrat von Montabaur den Weg für die Erweiterung des Outletcenters freigemacht. Seit vergangenem Freitag, 27. Februar, laufen die Bauarbeiten zur Vergrößerung des FOC in der Nähe des ICE-Bahnhofs.







