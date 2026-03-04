Ein überregionaler Anbieter übernimmt Standorte, Klienten und Pflegepersonal des insolventen Montabaurer Intensivpflegedienstes Forum Pflege Holding. Ab sofort werden die 150 Mitarbeiter für das Unternehmen Oxylis ihre Patienten weiter versorgen.
Die Insolvenzverwalter Lieser Rechtsanwälte haben den Montabaurer Intensivpflegedienst Forum Pflege Holding saniert und sichern so die Zukunft von 150 Mitarbeitenden und die Versorgung aller Patienten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Insolvenzspezialisten hervor.