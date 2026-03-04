Unter neuer Führung Montabaurer Intensivpflegedienst ist für Patienten da Katrin Maue-Klaeser 04.03.2026, 15:00 Uhr

i Im Aubachviertel war die Forum Pflege GmbH beheimatet. Sichtbar wird dies nur durch ein Schild am Briefkasten, den sich zwei weitere Firmen mit dem Pflegedienst teilen. Katrin Maue-Klaeser

Ein überregionaler Anbieter übernimmt Standorte, Klienten und Pflegepersonal des insolventen Montabaurer Intensivpflegedienstes Forum Pflege Holding. Ab sofort werden die 150 Mitarbeiter für das Unternehmen Oxylis ihre Patienten weiter versorgen.

Die Insolvenzverwalter Lieser Rechtsanwälte haben den Montabaurer Intensivpflegedienst Forum Pflege Holding saniert und sichern so die Zukunft von 150 Mitarbeitenden und die Versorgung aller Patienten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Insolvenzspezialisten hervor.







