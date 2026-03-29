Für Naci Agcagül schließt sich mit der Übernahme des Scala am Großen Markt ein Kreis – ist er doch viele Jahre gern mit Freunden Gast dort gewesen. Die Westerwald-Brauerei ist froh über Wiedereröffnung des Montabaurer „Außenpostens“.
Lesezeit 3 Minuten
Für das Scala ist ein neuer Pächter gefunden: Die beliebte Musikkneipe am Großen Markt in Montabaur wird schon am kommenden Donnerstag, 2. April, wieder geöffnet. Naci Agcagül, der das Scala übernimmt, plant zudem ein Soft Opening schon am Mittwoch, 1.