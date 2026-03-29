Eröffnung Musikkneipe Scala
Montabaurer Institution lebt mit neuem Wirt wieder auf
Naci Agcagül (links) ist der neue Wirt im Scala. Dass die beliebte Kneipe mitten in der Montabaurer Fußgängerzone wieder öffnet,
Naci Agcagül (links) ist der neue Wirt im Scala. Dass die beliebte Kneipe mitten in der Montabaurer Fußgängerzone wieder öffnet, freut auch Ben Weiand, Kundenbetreuer der verpachtenden Hachenburger Brauerei.
Katrin Maue-Klaeser

Für Naci Agcagül schließt sich mit der Übernahme des Scala am Großen Markt ein Kreis – ist er doch viele Jahre gern mit Freunden Gast dort gewesen. Die Westerwald-Brauerei ist froh über Wiedereröffnung des Montabaurer „Außenpostens“.

Lesezeit 3 Minuten
Für das Scala ist ein neuer Pächter gefunden: Die beliebte Musikkneipe am Großen Markt in Montabaur wird schon am kommenden Donnerstag, 2. April, wieder geöffnet. Naci Agcagül, der das Scala übernimmt, plant zudem ein Soft Opening schon am Mittwoch, 1.

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