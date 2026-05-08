Alles auf dem Prüfstand
Montabaurer Haushaltsminus noch größer als befürchtet
Das Mons-Tabor-Bad muss es noch eine Weile machen: Der Architektenwettbewerb für den Neubau eines Hallenbades in Montabaur wurde
Das Mons-Tabor-Bad muss es noch eine Weile machen: Der Architektenwettbewerb für den Neubau eines Hallenbades in Montabaur wurde als erste Reaktion auf den massiven Gewerbesteuereinbruch zurückgezogen.
Katrin Maue-Klaeser

Während die städtischen Gremien für Montabaur einen Sparhaushalt erarbeiten müssen, stellt die Verwaltung alles auf den Prüfstand: Es muss laut VG-Bürgermeister keine laufende Maßnahme abgebrochen werden – aber Umfang und Güte werden hinterfragt.

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Es steht viel schlimmer als befürchtet um die Finanzlage der Kreisstadt. Denn wenngleich es immer noch ein „niedriger zweistelliger Millionenbetrag“ ist, der gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz fehlt: Faktisch brechen der Stadt Montabaur mit einem Minus von 24 Millionen Euro fast 75 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen weg.

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