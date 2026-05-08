Alles auf dem Prüfstand Montabaurer Haushaltsminus noch größer als befürchtet Katrin Maue-Klaeser 08.05.2026, 06:00 Uhr

i Das Mons-Tabor-Bad muss es noch eine Weile machen: Der Architektenwettbewerb für den Neubau eines Hallenbades in Montabaur wurde als erste Reaktion auf den massiven Gewerbesteuereinbruch zurückgezogen. Katrin Maue-Klaeser

Während die städtischen Gremien für Montabaur einen Sparhaushalt erarbeiten müssen, stellt die Verwaltung alles auf den Prüfstand: Es muss laut VG-Bürgermeister keine laufende Maßnahme abgebrochen werden – aber Umfang und Güte werden hinterfragt.

Es steht viel schlimmer als befürchtet um die Finanzlage der Kreisstadt. Denn wenngleich es immer noch ein „niedriger zweistelliger Millionenbetrag“ ist, der gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz fehlt: Faktisch brechen der Stadt Montabaur mit einem Minus von 24 Millionen Euro fast 75 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen weg.







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