Abitur am Landesmusikgymnasium: Montabaurer Ex-Schüler sagen „Thank you for the music“
Abitur am Landesmusikgymnasium
Montabaurer Ex-Schüler sagen „Thank you for the music“
Wenn die Schulzeit nach 13 Jahren endet, bilden Entlassfeier und Abiball zwei besondere Eckpunkte. Die Absolventen des Landesmusikgymnasiums feierten in Montabaur und in Meudt.
Lesezeit 2 Minuten
Nach erfolgreichen Prüfungen haben jetzt 33 Abiturientinnen und Abiturienten das Landesmusikgymnasium (LMG) in Montabaur verlassen. Belohnt wurden sie mit einer großen Feier – ein Rahmen mit musikalischen und emotionalen Höhepunkten.Nach einem Gottesdienst in der Kirche St.