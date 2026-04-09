Abitur am Landesmusikgymnasium
Montabaurer Ex-Schüler sagen „Thank you for the music“
Frohe Gesichter bei den Abiturienten des Landesmusikgymnasiums.
Frohe Gesichter bei den Abiturienten des Landesmusikgymnasiums.
Martin Balser

Wenn die Schulzeit nach 13 Jahren endet, bilden Entlassfeier und Abiball zwei besondere Eckpunkte. Die Absolventen des Landesmusikgymnasiums feierten in Montabaur und in Meudt.

Lesezeit 2 Minuten
Nach erfolgreichen Prüfungen haben jetzt 33 Abiturientinnen und Abiturienten das Landesmusikgymnasium (LMG) in Montabaur verlassen. Belohnt wurden sie mit einer großen Feier – ein Rahmen mit musikalischen und emotionalen Höhepunkten.Nach einem Gottesdienst in der Kirche St.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren