Abitur am Landesmusikgymnasium Montabaurer Ex-Schüler sagen „Thank you for the music“ 09.04.2026, 12:00 Uhr

i Frohe Gesichter bei den Abiturienten des Landesmusikgymnasiums. Martin Balser

Wenn die Schulzeit nach 13 Jahren endet, bilden Entlassfeier und Abiball zwei besondere Eckpunkte. Die Absolventen des Landesmusikgymnasiums feierten in Montabaur und in Meudt.

Nach erfolgreichen Prüfungen haben jetzt 33 Abiturientinnen und Abiturienten das Landesmusikgymnasium (LMG) in Montabaur verlassen. Belohnt wurden sie mit einer großen Feier – ein Rahmen mit musikalischen und emotionalen Höhepunkten.Nach einem Gottesdienst in der Kirche St.







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