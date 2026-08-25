Im vergangenen Jahr hat die Stadt Montabaur den Zustand der Wirzenborner Straße untersuchen lassen. In diesem Jahr soll das Verbindungsstück zur L313 im Gelbachtal nun saniert werden. Das Geld reicht allerdings nur für eine kleine Variante.
Lesezeit 2 Minuten
Noch in diesem Jahr soll ein Teilstück der Wirzenborner Straße (ehemalige L313) in Montabaur saniert werden. Entgegen der ursprünglichen Planung wird zunächst jedoch nur die Fahrbahndecke erneuert. Für einen Vollausbau der Straße fehlt der Stadt Montabaur aufgrund ihrer schlechten Haushaltslage das Geld.