Kein Geld für geplanten Ausbau Montabaur: Wirzenborner Straße wird notdürftig saniert Thorsten Ferdinand 25.08.2026, 12:00 Uhr

i Die Fahrbahn der Wirzenborner Straße muss aus Sicherheitsgründen zumindest notdürftig repariert werden. Thorsten Ferdinand

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Montabaur den Zustand der Wirzenborner Straße untersuchen lassen. In diesem Jahr soll das Verbindungsstück zur L313 im Gelbachtal nun saniert werden. Das Geld reicht allerdings nur für eine kleine Variante.

Noch in diesem Jahr soll ein Teilstück der Wirzenborner Straße (ehemalige L313) in Montabaur saniert werden. Entgegen der ursprünglichen Planung wird zunächst jedoch nur die Fahrbahndecke erneuert. Für einen Vollausbau der Straße fehlt der Stadt Montabaur aufgrund ihrer schlechten Haushaltslage das Geld.







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