Weihnachtszauber bis zum Fest Montabaur verbreitet jeden Abend Adventsstimmung Katrin Maue-Klaeser 02.12.2025, 16:00 Uhr

i Mit dem Konzept des Weihnachtszaubers, der die gesamte Adventszeit einbezieht, sieht der Montabaurer Citymanager die Stadt auf dem richtigen Weg zur Belebung der Innenstadt. Olaf Nitz/Nitz Fotografie

Der Montabaurer Weihnachtszauber ist nicht auf ein Wochenende beschränkt: Täglich gibt es Livemusik, Auftritte auf der Adventsbühne und Glühwein am Großen Markt. Citymanager Oliver Krämer schwört auf dieses Konzept.

Beim Weihnachtszauber geht die Stadt Montabaur in die Vollen: Vom Auftakt am Freitag an bis zum Heiligabend am 24. Dezember gibt es täglich von 18 bis 20 Uhr Livemusik, außerdem wird jeden Spätnachmittag um 17 Uhr ein Adventsfenster am historischen Rathaus erleuchtet, mit Auftritten von Kindern und Vereinen sowie musikalischer Begleitung.







Artikel teilen

Artikel teilen