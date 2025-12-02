Montabaur verbreitet jeden Abend Adventsstimmung

Der Montabaurer Weihnachtszauber ist nicht auf ein Wochenende beschränkt: Täglich gibt es Livemusik, Auftritte auf der Adventsbühne und Glühwein am Großen Markt. Citymanager Oliver Krämer schwört auf dieses Konzept.
Lesezeit 2 Minuten
Beim Weihnachtszauber geht die Stadt Montabaur in die Vollen: Vom Auftakt am Freitag an bis zum Heiligabend am 24. Dezember gibt es täglich von 18 bis 20 Uhr Livemusik, außerdem wird jeden Spätnachmittag um 17 Uhr ein Adventsfenster am historischen Rathaus erleuchtet, mit Auftritten von Kindern und Vereinen sowie musikalischer Begleitung.