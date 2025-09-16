Wie geht es mit der Montabaurer Musikkneipe „Scala“ weiter? Wirt Schimmi Chlebowski, gesundheitlich angeschlagen, und Citymanager Oliver Krämer hoffen, dass sich rasch ein neuer Pächter für das Lokal findet. Die Lage sei „perfekt“.

Das „Scala“, die Musikkneipe in Montabaur, wird bald seine Pforten schließen: Eine Erkrankung zwingt Wirt Uwe „Schimmi“ Chlebowski, sich vom Zapfhahn und der Karaokeanlage zurückzuziehen. Das bedauern nicht nur der Kneipier selbst, seine Stammgäste und viele Musikfans aus der Kreisstadt, sondern auch Citymanager Oliver Krämer. Der ist selbst aktiver Musiker, war jahrelang in der Gastronomie tätig – und weiß nicht zuletzt um die Bedeutung von Gaststätten für eine lebendige Innenstadt.

So hat nicht nur die Hachenburger Brauerei ein wirtschaftliches Interesse daran, rasch einen neuen Pächter für das „Scala“ zu finden, auch die Stadt sähe es gern, wenn die Kneipe in „Premiumlage“ nahtlos weiter betrieben würde, betont der Citymanager. „Wir waren froh, als Schimmi es übernommen hat“, sagt Krämer, der den Schicksalsschlag des Wirts bedauert.

„Vor allem durch die Livemusik ist das ‚Scala’ ein echter Anlaufpunkt in Montabaur.“

Citymanager Oliver Krämer

Umso mehr weiß Krämer zu schätzen, dass das „Scala“ beim Kneipenfestival am Samstag, 4. Oktober, dabei sein wird. Weil Schimmi dann in Reha ist, wird seine Partnerin Sabine Schmidbauer trotz eigener gesundheitlicher Probleme alles daransetzen, die verkürzten Öffnungszeiten abzudecken: Freitags und samstags ab 18 Uhr ist „Schimmis Rock Scala“ offen. Mindestens bis Ende Oktober tun Schimmi und Schmidbauer ihr Bestes, das Lokal offenzuhalten.

„Vor allem durch die Livemusik ist das ‚Scala’ ein echter Anlaufpunkt in Montabaur“, weiß Krämer. Auch der Wirt selbst sei „bekannt wie ein bunter Hund“, weil Schimmi schon seit 45 Jahren selbst Musik macht und mit verschiedenen Formationen auf Wäller Bühnen unterwegs war. Das macht das „Rock-Scala“ so authentisch. Gleichzeitig weiß der Citymanager: „Livemusik funktioniert nicht von jetzt auf gleich.“ Krämer weiß zu schätzen, dass sich Chlebowski durch die maue Anfangszeit durchgebissen hat – das „Scala“ hatte vorher rund drei Jahre leer gestanden.

i Mitten in der Montabaurer Fußgängerzone befindet sich das "Scala" am Großen Markt in bester Lage. Wirt Uwe "Schimmi" Chlebowski (links) und Citymanager Oliver Krämer hoffen, dass sich bald ein neuer Pächter findet. Katrin Maue-Klaeser

Mit Corona hatte die Kneipe zugemacht, „die Pandemie wirkt immer noch nach, gerade in der Gastronomie“, sagt Krämer – gerade derzeit hätten viele mit der Rückzahlung von Corona-Hilfen zu kämpfen: „Damals war diese Unterstützung wichtig und hilfreich, aber es herrschte Unklarheit, ob oder wann sie zurückgezahlt werden müsste.“ Heute würden viele von Rückforderungen negativ überrascht. Nach den Corona-Beschränkungen habe es lang gedauert, bis mit Schimmi ein neuer Wirt für das „Scala“ gefunden war.

Oliver Krämer ist froh, dass sich nach Schimmis Facebook-Post schon einige Interessenten bei dem Wirt gemeldet haben. Ob das „Scala“ genossenschaftlich betrieben werden kann, wie es laut Chlebowski einige Interessenten in Betracht ziehen, liegt in der Hand der Westerwald-Brauerei, die die Wirtschaft verpachtet. Krämer weist darauf hin, dass viel Verwaltungsarbeit daran hängt und andererseits hohe Auflagen etwa bezüglich der Hygiene zu beachten sind. Der Citymanager hebt aber auch die Bedeutung einer raschen Nachfolge in dieser „perfekten Lage“ hervor: „Wir werden in den Innenstädten auch in Zukunft von guter Gastronomie leben.“

Wo sich Interessenten melden können

Wer sich dafür interessiert, das „Scala“ am Großen Markt in Montabaur zu pachten, kann sich an den Wirt Uwe „Schimmi“ Chlebowski wenden per E-Mail an uwe.chlebowski@gmx.de, an die Westerwald-Brauerei (Verpächter) unter der E-Mail-Adresse info@hachenburger.de oder an den Montabaurer Citymanager Oliver Krämer, E-Mail an okraemer@montabaur.de.