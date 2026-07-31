Gelungener Auftakt
Montabaur startet mit Musik und Freibier in die Kirmes
Schnell waren die ersten Gläser gefüllt, nachdem Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher mit einem einzigen Schlag der Fassanstich
Schnell waren die ersten Gläser gefüllt, nachdem Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher mit einem einzigen Schlag der Fassanstich zur Montabaurer Kirmes gelungen war. Neben Hachenburger-Vertriebsleiter Klaus Strüder (3. von links) stießen Andreas Görg (rechts), Vorstand der Sparkasse Westerwald-Sieg, die das Freibier spendiert, und ein Vertreter der Kirmesjugend mit an.
Olaf Nitz. Nitz Fotografie

Ein Schlag genügt der Stadtchefin für den traditionellen Fassanstich: Böllerschüsse am Kirmesbaum vor St. Peter und beschwingte Klänge vertreiben dunkle Gewitterwolken, Freibier hilft gegen die Hitze am Kirmeswochenende in Montabaur.

Lesezeit 1 Minute
Mit einem einzigen Schlag auf den Zapfhahn eröffnete Stadtchefin Melanie Leicher den Freibierausschank zum Auftakt der Montabaurer Kirmes. Den offiziellen Startschuss hatten traditionell die St.-Sebastianus-Schützen an der Pfarrkirche St. Peter in Ketten unter dem Kirmesbaum mit Kanonenschüssen gezündet, um dann gemeinsam mit den ersten Gästen einen kleinen Umzug zum Konrad-Adenauer-Platz zum ersten Kirmesbier zu unternehmen.
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