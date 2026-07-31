Ein Schlag genügt der Stadtchefin für den traditionellen Fassanstich: Böllerschüsse am Kirmesbaum vor St. Peter und beschwingte Klänge vertreiben dunkle Gewitterwolken, Freibier hilft gegen die Hitze am Kirmeswochenende in Montabaur.
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Mit einem einzigen Schlag auf den Zapfhahn eröffnete Stadtchefin Melanie Leicher den Freibierausschank zum Auftakt der Montabaurer Kirmes. Den offiziellen Startschuss hatten traditionell die St.-Sebastianus-Schützen an der Pfarrkirche St. Peter in Ketten unter dem Kirmesbaum mit Kanonenschüssen gezündet, um dann gemeinsam mit den ersten Gästen einen kleinen Umzug zum Konrad-Adenauer-Platz zum ersten Kirmesbier zu unternehmen.