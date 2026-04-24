Keine Gaukler und Ritter Montabaur sagt den Mittelaltermarkt 2026 ab Thorsten Ferdinand 24.04.2026, 18:00 Uhr

i Der bislang letzte Mittelaltermarkt in Montabaur fand im Jahr 2024 statt. Hans-Peter Metternich

Normalerweise lädt die Westerwälder Kreisstadt alle zwei Jahre zum Mittelaltermarkt ein. Der nächste Termin wäre im Juni 2026 gewesen. Doch die Veranstaltung in Montabaur wurde abgesagt und die Angaben zu den Gründen gehen auseinander.

In diesem Jahr werden keine Gaukler, Ritter und historischen Handwerker in Montabaur Station machen. Wie die Pressestelle im Rathaus auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, hat die Stadt den für den 13. und 14. Juni geplanten Mittelaltermarkt an der Kirche „St.







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