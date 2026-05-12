Westerwälder Literaturtage
Montabaur lernt den lausigen Tänzer Thomas Mann kennen
Die Westerwälder Literaturtage brachten Germanist und Thomas-Mann-Kenner Reinhard Pabst mit seinem Koffergrammophon in Anja Müll
Die Westerwälder Literaturtage brachten Germanist und Thomas-Mann-Kenner Reinhard Pabst mit seinem Koffergrammophon in Anja Müllers Buchhandlung Erlesenes nach Montabaur
Katrin Maue-Klaeser

Literaturforscher Reinhard Pabst zeichnet bei den Westerwälder Literaturtagen ein neues Bild des Nobelpreisträgers Thomas Mann. Der Experte hält bei Buchhändlerin Anja Müller auch für belesene Zuhörer interessante neue Einblicke bereit.

Lesezeit 2 Minuten
Eine „96 Jahre alte Dame“ hatte Reinhard Pabst zu seiner literarischen Zeitreise mitgebracht: ein sehr gut erhaltenes Koffergrammophon, das ihn schon seit gut 20 Jahren zu Thomas-Mann-Lesungen begleitet. In der Buchhandlung Erlesenes in Montabaur baten der Germanist und die Buch- und Teehändlerin Anja Müller mit Thomas Mann zum Tanztee.

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