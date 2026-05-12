Literaturforscher Reinhard Pabst zeichnet bei den Westerwälder Literaturtagen ein neues Bild des Nobelpreisträgers Thomas Mann. Der Experte hält bei Buchhändlerin Anja Müller auch für belesene Zuhörer interessante neue Einblicke bereit.
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Eine „96 Jahre alte Dame“ hatte Reinhard Pabst zu seiner literarischen Zeitreise mitgebracht: ein sehr gut erhaltenes Koffergrammophon, das ihn schon seit gut 20 Jahren zu Thomas-Mann-Lesungen begleitet. In der Buchhandlung Erlesenes in Montabaur baten der Germanist und die Buch- und Teehändlerin Anja Müller mit Thomas Mann zum Tanztee.