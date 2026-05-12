Westerwälder Literaturtage Montabaur lernt den lausigen Tänzer Thomas Mann kennen Katrin Maue-Klaeser 12.05.2026, 06:00 Uhr

i Die Westerwälder Literaturtage brachten Germanist und Thomas-Mann-Kenner Reinhard Pabst mit seinem Koffergrammophon in Anja Müllers Buchhandlung Erlesenes nach Montabaur Katrin Maue-Klaeser

Literaturforscher Reinhard Pabst zeichnet bei den Westerwälder Literaturtagen ein neues Bild des Nobelpreisträgers Thomas Mann. Der Experte hält bei Buchhändlerin Anja Müller auch für belesene Zuhörer interessante neue Einblicke bereit.

Eine „96 Jahre alte Dame“ hatte Reinhard Pabst zu seiner literarischen Zeitreise mitgebracht: ein sehr gut erhaltenes Koffergrammophon, das ihn schon seit gut 20 Jahren zu Thomas-Mann-Lesungen begleitet. In der Buchhandlung Erlesenes in Montabaur baten der Germanist und die Buch- und Teehändlerin Anja Müller mit Thomas Mann zum Tanztee.







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