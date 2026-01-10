Stadt ist langfristig im Boot Montabaur greift für neues Schwimmbad tief in die Kasse Katrin Maue-Klaeser 10.01.2026, 12:00 Uhr

i Montabaur will sein Familienbad mit einem gewissen Spaßfaktor erhalten. Dafür ist die Stadt bereit, sich langfristig an den hohen Betriebs- und Kreditkosten eines Neubaus zu beteiligen. Katrin Maue-Klaeser

Der Stadtrat stimmte kürzlich einer Kostenbeteiligung auch über den Neubau des Mons-Tabor-Bades hinaus zu – auch wenn die Summe sich vervielfacht. Den Wunsch nach Attraktionen für Jugendliche hat das Gremium bekräftigt.

Die Stadt Montabaur hat sich von Beginn der Planung an dafür starkgemacht, dass das neue Mons-Tabor-Bad kein reines Lehrschwimmbad wird, sondern auch für Familien und Jugendliche attraktiv ist – auch wenn dies die Baukosten und damit auch den städtischen Anteil in die Höhe treibt.







