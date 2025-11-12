Montabaur findet fehlendes Kultur-Puzzlestück

Humor, Kritik und persönliche Lyrik: Die Poeten und Poetinnen des ersten „Schusterstadt-Slams“ boten dem ausverkauften Publikum in Montabaur eine bunte Show

Der geschriebenen Lyrik eine Bühne geben, das ist der Sinn des Poetry-Slams. Im Capitol-Kino in Montabaur traten nun acht Slampoeten und -poetinnen beim ersten „Schusterstadt-Slam“ gegeneinander an.

Ein Poetry-Slam ist ein literarischer Wettbewerb, Gedichte und Texte werden nacheinander innerhalb eines Zeitlimits vorgetragen.