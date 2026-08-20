Arbeiten schreiten voran
Monsterkran wird im Windpark Haiderbachhöhe aufgebaut
Die Ausmaße des Krans, mit dessen Hilfe die Windräder im Windpark Haiderbachhöhe errichtet werden, sind gigantisch.
Die Ausmaße des Krans, mit dessen Hilfe die Windräder im Windpark Haiderbachhöhe errichtet werden, sind gigantisch.
Camilla Härtewig

Er ist 168 Meter hoch, wiegt 1400 Tonnen und kann Lasten von 1000 Tonnen heben: Der Monsterkran auf der Haiderbachhöhe ist selbst ein spektakuläres Bauwerk. Nun beginnt sein großer Einsatz.

Lesezeit 3 Minuten
Riesige Ausmaße hat der Monsterkran, der in diesen Tagen im Wald zwischen Ransbach-Baumbach und Wittgert errichtet wird. Er ist das wohl spektakulärste Werkzeug beim Bau der drei Windenergieanlagen auf der Haiderbachhöhe. Rund eine Woche dauert es, bis der Koloss aus zahlreichen Einzelteilen zusammengesetzt ist.
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