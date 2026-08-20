Er ist 168 Meter hoch, wiegt 1400 Tonnen und kann Lasten von 1000 Tonnen heben: Der Monsterkran auf der Haiderbachhöhe ist selbst ein spektakuläres Bauwerk. Nun beginnt sein großer Einsatz.
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Riesige Ausmaße hat der Monsterkran, der in diesen Tagen im Wald zwischen Ransbach-Baumbach und Wittgert errichtet wird. Er ist das wohl spektakulärste Werkzeug beim Bau der drei Windenergieanlagen auf der Haiderbachhöhe. Rund eine Woche dauert es, bis der Koloss aus zahlreichen Einzelteilen zusammengesetzt ist.