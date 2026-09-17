Ausstellung in Montabaur Mons-Tabor-Schüler machen NS-Schicksale öffentlich Markus Eschenauer 17.09.2026, 09:17 Uhr

i Markus Müller ging bei der Ausstellung genauer auf das Schicksal des als „arbeitsscheu“ verunglimpften August Schäfer III. aus Nister ein. Nur ein Beispiel dafür, wie der Nazi-Terror auch im Westerwald wütete. Markus Eschenauer

Nationalsozialistische Gräueltaten passierten nicht irgendwo weit weg, sondern auch im Westerwald direkt vor der Haustür. Umso wichtiger, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums haben dies eindrucksvoll getan.

Es ist eine besondere Präsentation und eine, die gerade angesichts aktueller antidemokratischer Entwicklungen wichtiger ist, denn je: Noch bis Ende kommender Woche ist die Ausstellung „Für jeden sichtbar …“ der Gedenkstätte KZ Osthofen in der Hauptfiliale der Sparkasse Westerwald-Sieg am Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur zu sehen.







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