Nationalsozialistische Gräueltaten passierten nicht irgendwo weit weg, sondern auch im Westerwald direkt vor der Haustür. Umso wichtiger, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums haben dies eindrucksvoll getan.
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Es ist eine besondere Präsentation und eine, die gerade angesichts aktueller antidemokratischer Entwicklungen wichtiger ist, denn je: Noch bis Ende kommender Woche ist die Ausstellung „Für jeden sichtbar …“ der Gedenkstätte KZ Osthofen in der Hauptfiliale der Sparkasse Westerwald-Sieg am Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur zu sehen.