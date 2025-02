Fotokunst aus Hillscheid Momentaufnahme: Porträt wird auf Nassplatte lebendig 07.02.2025, 16:00 Uhr

i 15 Kilo wiegt die Kamera von Arthur Jakubowski, die original vom Ende des 19. Jahrhunderts stammt und von ihm liebevoll restauriert wurde. Sascha Ditscher

Arthur Jakubowskis Porträts sind mehr als nur Abbildungen. Seine Nassplattenfotografien sind Fenster in eine Welt, in der das Wesen der Menschen eingefangen wird – nicht mit Pixeln, sondern mit Chemie, Licht und Leidenschaft.

Betritt man Arthur Jakubowskis Studio in seinem Haus in Hillscheid, wird man in die Vergangenheit katapultiert. Eine Biedermeier-Kommode, ein Jugendstil-Sofa, eine historisch anmutende Tapete, Schwarz-Weiß-Bilder in dicken goldenen Rahmen und antike Fotoapparate aus Holz mit mächtigen Objektiven tragen mit zu diesem Gefühl bei.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen