Frühschoppen in Schlossallee
Molsberger verbinden Pfingstkirmes mit Fronleichnam
In Molsberg, dem Residenzort der Grafen von Walderdorff, wird nach alter Tradition am Pfingstmontag mit dem Kirchweihfest der Sc
In Molsberg, dem Residenzort der Grafen von Walderdorff, wird nach alter Tradition am Pfingstmontag mit dem Kirchweihfest der Schlosskapelle die Fronleichnamsprozession vorgezogen.
Markus Müller

Die Molsberger Pfingstkirmes ist mit dem Frühschoppen in der Schlossallee immer ein Anziehungspunkt für die Menschen aus der ganzen Region. Doch dort wird am Pfingstmontag auch die Fronleichnamsprozession über prachtvolle Blumenteppiche vorgezogen.

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Der Tag hätte für einen Kirmestag kaum schöner sein können: Die Sonne lachte vom blauen Himmel, rund um das Molsberger Schloss blühten Blumen in allen Farben, und die Menschen waren am Pfingstmontag schon morgens in bester Stimmung – aber auch schon sehr früh unterwegs: Schließlich mussten die wunderbaren Motivteppiche aus Blumen für die Fronleichnamsprozession gelegt werden.

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