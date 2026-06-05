Die Mogendorfer Jugendfeuerwehr wird 50: In Dorfrallye, Forscherprojekten und langjährigem Engagement zeigt sich, wie Ehrenamt junge Menschen prägt. Ein Blick auf Geschichte, Aktive und Zukunftsperspektiven.
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Bei der Mogendorfer Feuerwehr steht ein Jubiläum an: Die Jugendfeuerwehr feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Gefeiert wird Mitte August mit einer Dorfrallye – gemeinsam mit den Jugendabteilungen der Wehren der Verbandsgemeinde Wirges und befreundetem Feuerwehrnachwuchs aus anderen Gemeinden.