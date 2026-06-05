Fünf Jahrzehnte im Einsatz
Mogendorfer Jugendfeuerwehr feiert ihren 50. Geburtstag
Der Nachwuchs der Mogendorfer Feuerwehr bei einem Brandangriff beim Berufsfeuerwehrtag 2025. Im August feiert die Jugendfeuerweh
Der Nachwuchs der Mogendorfer Feuerwehr bei einem Brandangriff beim Berufsfeuerwehrtag 2025. Im August feiert die Jugendfeuerwehr der Gemeinde ihren 50. Geburtstag.
FW Mogendorf

Die Mogendorfer Jugendfeuerwehr wird 50: In Dorfrallye, Forscherprojekten und langjährigem Engagement zeigt sich, wie Ehrenamt junge Menschen prägt. Ein Blick auf Geschichte, Aktive und Zukunftsperspektiven.

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Bei der Mogendorfer Feuerwehr steht ein Jubiläum an: Die Jugendfeuerwehr feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Gefeiert wird Mitte August mit einer Dorfrallye – gemeinsam mit den Jugendabteilungen der Wehren der Verbandsgemeinde Wirges und befreundetem Feuerwehrnachwuchs aus anderen Gemeinden.

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