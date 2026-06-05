Fünf Jahrzehnte im Einsatz Mogendorfer Jugendfeuerwehr feiert ihren 50. Geburtstag Hans-Peter Metternich 05.06.2026, 10:00 Uhr

i Der Nachwuchs der Mogendorfer Feuerwehr bei einem Brandangriff beim Berufsfeuerwehrtag 2025. Im August feiert die Jugendfeuerwehr der Gemeinde ihren 50. Geburtstag. FW Mogendorf

Die Mogendorfer Jugendfeuerwehr wird 50: In Dorfrallye, Forscherprojekten und langjährigem Engagement zeigt sich, wie Ehrenamt junge Menschen prägt. Ein Blick auf Geschichte, Aktive und Zukunftsperspektiven.

Bei der Mogendorfer Feuerwehr steht ein Jubiläum an: Die Jugendfeuerwehr feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Gefeiert wird Mitte August mit einer Dorfrallye – gemeinsam mit den Jugendabteilungen der Wehren der Verbandsgemeinde Wirges und befreundetem Feuerwehrnachwuchs aus anderen Gemeinden.







Artikel teilen

Artikel teilen