Nachhaltige Mehrfachsteckdose Modernes Stromverteilungssystem kommt aus Heiligenroth Thorsten Ferdinand 04.12.2025, 16:00 Uhr

i Einfach und sicher ist das neue Click-Systeme für Schaltschränke nach Angaben des Herstellers. Michael Koch

Das neue Stromverteilungssystem der Firmen LKH Kunststoffwerk und Rittal sieht unspektakulär aus. Es kann aufgrund seiner Eigenschaften jedoch ein wichtiger Beitrag zur Energiewende sein, wie die Unternehmen erklären.

Für viele Menschen sind Smartphones ein Symbol für den technischen Fortschritt. Doch die leistungsfähigen Mobilcomputer sind nicht über Nacht entstanden – sie waren die Folge vieler kleiner Entwicklungsschritte im Hintergrund, von denen jeder einzelne womöglich eher unspektakulär wirkte.







Artikel teilen

Artikel teilen