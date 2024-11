Modernes Lernen: In der Realschule plus Westerburg werden viele Ideen geschmiedet

Auch wenn die Bauzeit besondere Anforderungen an das Kollegium und die Schüler der Realschule plus Am Schlossberg Westerburg stellt: Sie blicken mit freudiger Erwartung auf den Tag, da ihnen dann in dem neuen Anbau, der im Herbst 2025 fertiggestellt sein soll, mehr Platz und neue Möglichkeiten offenstehen.