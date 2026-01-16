Produkt aus Ransbach-Baumbach
Moderner Keramikbräter überholt Original Römertopf
Betriebsleiter Martin Haeßer zeigt, wie der Druck der Formpresse das Wasser aus der keramischen Masse herauspresst. Die restaurierten Maschinen, auf denen der moderne Keramikbräter MyRomy hergestellt wird, stammen aus der früheren Römertopf-Produktion in Ransbach-Baumbach.
Modernisiertes Design, angesagte Farben, erweiterte Produktfamilie: Der Keramikbräter MyRomy aus Ransbach-Baumbach stellt das Original Römertopf beim Versandriesen Amazon bereits in den Schatten, freut sich das Management.

Für den modernen Keramikbräter aus Ransbach-Baumbach läuft es „richtig gut“. Das sagt Frank Gentejohann, Projektleiter „Tisch und Küche“ bei der M&R-Manufaktur, die die MyRomy-Familie entwickelt und in der Töpferstadt seit rund neun Monaten in Serie herstellt.

