Produkt aus Ransbach-Baumbach Moderner Keramikbräter überholt Original Römertopf Katrin Maue-Klaeser 16.01.2026, 12:00 Uhr

i Betriebsleiter Martin Haeßer zeigt, wie der Druck der Formpresse das Wasser aus der keramischen Masse herauspresst. Die restaurierten Maschinen, auf denen der moderne Keramikbräter MyRomy hergestellt wird, stammen aus der früheren Römertopf-Produktion in Ransbach-Baumbach. Katrin Maue-Klaeser

Modernisiertes Design, angesagte Farben, erweiterte Produktfamilie: Der Keramikbräter MyRomy aus Ransbach-Baumbach stellt das Original Römertopf beim Versandriesen Amazon bereits in den Schatten, freut sich das Management.

Für den modernen Keramikbräter aus Ransbach-Baumbach läuft es „richtig gut“. Das sagt Frank Gentejohann, Projektleiter „Tisch und Küche“ bei der M&R-Manufaktur, die die MyRomy-Familie entwickelt und in der Töpferstadt seit rund neun Monaten in Serie herstellt.







