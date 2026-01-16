Modernisiertes Design, angesagte Farben, erweiterte Produktfamilie: Der Keramikbräter MyRomy aus Ransbach-Baumbach stellt das Original Römertopf beim Versandriesen Amazon bereits in den Schatten, freut sich das Management.
Lesezeit 2 Minuten
Für den modernen Keramikbräter aus Ransbach-Baumbach läuft es „richtig gut“. Das sagt Frank Gentejohann, Projektleiter „Tisch und Küche“ bei der M&R-Manufaktur, die die MyRomy-Familie entwickelt und in der Töpferstadt seit rund neun Monaten in Serie herstellt.