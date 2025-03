Vor zehn Jahren hat Johanna Orthey als amtierende Miss Rheinland-Pfalz an der Miss-Germany-Wahl in Rust (Baden-Württemberg) teilgenommen. Auch wenn es damals nicht für die Krone der Schönsten im ganzen Land gereicht hat, hat die heute 30-Jährige ihren Weg in der Branche konsequent weiterverfolgt. Viele Jahre hat die gebürtige Westerwälderin in München und Hamburg in der Luxusmode-Branche gearbeitet, sie war im Einkauf und Brand Management tätig und auch weiterhin weltweit als Model unterwegs. Vor wenigen Tagen ist nun ihr erstes eigenes Buch erschienen. „The Style Journal – Discovering Personal Style“ ist, wie sie betont, kein klassischer Ratgeber, sondern ein interaktives Journal, das Leserinnen helfen soll, ihren persönlichen Stil zu entdecken und eine Garderobe zu gestalten, die sich wirklich nach ihnen selbst anfühlt. Wir sprachen mit Johanna Orthey über ihr Projekt, in das sie, wie man unschwer erkennen kann, viel Herzblut investiert hat.

Ihr Erstlingswerk zum Thema Stil wird als interaktives Journal beworben. Was kann man sich darunter vorstellen?

„The Style Journal – Discovering Personal Style“ ist als ein persönlicher Begleiter auf der Reise zum eigenen Style gedacht. Statt nur zu lesen, wird die Leserin aktiv eingebunden: Es gibt Reflexionsfragen, kleine Style Challenges und inspirierende Denkanstöße, die bestenfalls dazu anregen, den eigenen Style wirklich zu erleben und weiterzuentwickeln. Quasi ein Mix aus Style Coaching, kreativem Workbook und persönlichem Fashion-Tagebuch.

„Mode sollte Spaß machen und eine spielerische Möglichkeit sein, sich selbst immer wieder neu zu entdecken.“

Johanna Orthey

Welche Personen sprechen Sie mit diesem Buch an?

Das Buch richtet sich an alle, die morgens vor ihrem prall gefüllten Kleiderschrank stehen und trotzdem das Gefühl haben, sie hätten nichts zum Anziehen. Besonders aber Frauen zwischen 19 und 59, die Lust haben, mehr über ihre persönliche Ästhetik, Farben, Silhouetten und Styling-Regeln zu lernen, werden hier fündig. Aber eigentlich ist es für alle, die Mode nicht nur als Kleidung, sondern als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit sehen.

Warum trauen sich viele Menschen nicht, ihren ganz persönlichen Stil zu entdecken und dann auch auszuleben?

Oft ist es die Angst vor Bewertung durch andere. Wir werden täglich von Trends, Social Media und gesellschaftlichen Erwartungen stark beeinflusst – da ist es manchmal einfacher, sich anzupassen, als wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Außerdem fehlt oft das Knowledge, also das Hintergrundwissen darüber, welche Schnitte, Farben und Materialien die eigene Persönlichkeit wirklich unterstreichen. Dabei sollte Mode Spaß machen und eine spielerische Möglichkeit sein, sich selbst immer wieder neu zu entdecken.

i In englischer Sprache ist das Erstlingswerk von Johanna Orthey erschienen. Sie denkt aber auch über eine deutsche Fassung nach. Johanna Orthey

Kann oder muss „Stil“ mehr sein, als jemand anderen zu kopieren – und wie kommt man aus dieser Falle heraus?

Definitiv. Natürlich kann man sich von anderen inspirieren lassen – das ist völlig normal und auch wichtig und richtig. Aber blind einen anderen Style einfach zu übernehmen, das führt oft dazu, dass man sich in Outfits nicht wohlfühlt, weil sie einfach nicht zu einem passen. Der Schlüssel ist, bewusst zu beobachten, was einem an einem bestimmten Look gefällt: Ist es die Farbkombination? Die Art, wie ein Blazer sitzt? Der Mix aus Coolness und Eleganz? Sobald man diese Essenz versteht, kann man sie auf den eigenen Style übertragen, statt einfach nur zu kopieren.

Welche Rolle spielen zum Beispiel Farben, um seinen eigenen Style zu finden?

Oh, Farben sind absolut entscheidend. Sie haben nicht nur Einfluss darauf, wie wir selbst wahrgenommen werden, sondern auch darauf, wie wir uns fühlen. Manche Farben lassen uns frisch und strahlend wirken, andere können uns blass erscheinen lassen. Wer herausfindet, welche Farben die Augen wirklich zum Leuchten bringen, hat schon einen riesigen Schritt in Richtung authentischer Style gemacht. In „he Style Journal“ gibt es dazu unter anderem ein Quiz, um den eigenen Farbtyp herauszufinden.

Ist Stil Ihrer Meinung nach einem zeitlichen Wandel unterworfen – und damit irgendwann vielleicht nicht mehr „en vogue“?

Style entwickelt sich definitiv mit der Zeit – und das ist auch gut so. Wir wachsen, verändern uns, erleben Neues, treffen auf die unterschiedlichsten Menschen, bereisen verschiedene Kulturen – und unser Style spiegelt das wider. Aber echter Style ist mehr als ein kurzlebiger Trend. Er hat eine gewisse Beständigkeit, weil er auf der eigenen Persönlichkeit basiert. Man kann ihn natürlich weiterentwickeln, aber wenn er wirklich zu einem passt, wird er nie „out“ sein.

Das Buch ist auf Englisch erschienen. Denken Sie auch über eine deutsche Fassung nach?

Ja, das habe ich definitiv im Hinterkopf. Die englische Version war mir wichtig, um zunächst ein internationales Publikum zu erreichen, aber da das Thema auch hier auf großes Interesse stößt, könnte eine deutsche Übersetzung auf jeden Fall folgen. Ich bekomme auch schon einige Nachfragen dazu – also wer weiß, vielleicht kommt sie früher als gedacht.

„The Style Journal – Discovering Personal Style“ von Johanna Orthey (Jorthey Editions) ist als Kindle-E-Book, Taschenbuch und in einer gebundenen Ausgabe auf Amazon erhältlich.