Mobile Sperren sollen Raderlebnistage absichern

Da in den vergangenen Jahren mehrfach Fahrzeuge absichtlich in Menschenmengen gelenkt wurden, haben viele Bürger ein mulmiges Gefühl, wenn sie Massenveranstaltungen besuchen. Nun ist die Anschaffung weiterer mobiler Sperren geplant.
Die Verbandsgemeinden Montabaur, Diez und Aar-Einrich prüfen derzeit die Anschaffung mobiler Sperren im Rahmen eines Kooperationsprojekts, um Veranstaltungen künftig besser absichern zu können. Hintergrund: Das Land hat eine Sonderförderung mit dem Titel „Gemeinsam sicher feiern in Rheinland-Pfalz“ ausgelobt und würde die Kosten bis zu einer Höhe von 105.