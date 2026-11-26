Firmen Wünsche und Co. Mittelstandspark Hachenburg füllt sich zusehends Nadja Hoffmann-Heidrich 26.11.2026, 06:00 Uhr

i Hier geht’s lang: Die Stadt Hachenburg ist mit der aktuellen Entwicklung im Mittelstandspark an der B413 im Stadtteil Altstadt zufrieden. Nadja Hoffmann-Heidrich

Es tut sich einiges im Mittelstandspark Hachenburg: Auf Anfrage unserer Zeitung informiert Stadtbürgermeister Stefan Leukel darüber, welche Firmen derzeit am Bauen sind oder sich vor Kurzem bereits dort angesiedelt haben.

Die neu entstehende Zentrale des Möbelherstellers Wünsche ist sicherlich aktuell die spektakulärste Baustelle im Mittelstandspark an der B413 im Hachenburger Stadtteil Altstadt. Doch auch auf anderen Grundstücken in dem Gewerbegebiet hat sich zuletzt viel getan oder wird sich demnächst etwas tun, wie Stadtbürgermeister Stefan Leukel auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.







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