Ritterzauber im Westerwald Mittelalterliches Burgfest Rotenhain begeistert Mariam Nasiripour 14.06.2026, 12:36 Uhr

Lanzen, Lagerfeuer, Gewänder – die Burg Rotenhain verwandelt sich an einem Wochenende in ein lebendiges Mittelalter. Familien erleben ein vielfältiges Angebot, in dem große und kleine Besucher in andere Rollen schlüpfen.

Für ein Wochenende in eine andere Rolle schlüpfen, den Alltag vergessen und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten genießen: Für die Besucher, die Organisatoren, die Standbetreiber und die Lagergruppen des Burgfestes Rotenhain ist das jedes Jahr aufs Neue eine Gelegenheit, ihrer Leidenschaft nachzugehen.







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