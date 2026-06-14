Ritterzauber im Westerwald
Mittelalterliches Burgfest Rotenhain begeistert

Lanzen, Lagerfeuer, Gewänder – die Burg Rotenhain verwandelt sich an einem Wochenende in ein lebendiges Mittelalter. Familien erleben ein vielfältiges Angebot, in dem große und kleine Besucher in andere Rollen schlüpfen.

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Für ein Wochenende in eine andere Rolle schlüpfen, den Alltag vergessen und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten genießen: Für die Besucher, die Organisatoren, die Standbetreiber und die Lagergruppen des Burgfestes Rotenhain ist das jedes Jahr aufs Neue eine Gelegenheit, ihrer Leidenschaft nachzugehen.

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