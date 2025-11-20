Zeitreise am ersten Advent
Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Emmerichenhain    

Pünktlich zum ersten Advent locken die Stände und Attraktionen auf den Kirch- und den Laurentiusplatz. Das Programm entführt an beiden Tagen wieder in vergangene Zeiten. 

  Ein voll besetzter Kirchplatz sowie der angrenzende Laurentiusplatz bilden am ersten Adventswochenende, 29. und 30. November, den äußeren Rahmen des Weihnachtsmarktes, der wieder viel Abwechslung für Besucher aus nah und fern hat, versprechen die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

