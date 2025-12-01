Stimmungsvolles Ambiente Mittelalter lebt beim Weihnachtsmarkt Emmerichenhain Mariam Nasiripour 01.12.2025, 11:06 Uhr

i Das "Duo Valentino" spielte auf dem Weihnachtsmarkt in Emmerichenhain mittelalterliche Musik. Mariam Nasiripour

Das war ein gelungener Auftakt in den Advent: 26 mittelalterliche Stände und Lager sowie 25 Hütten luden zum Schlendern, Stöbern und Genießen ein, dazu gab es Köstlichkeiten und musikalischen Ohrenschmaus.

„Es ist der schönste Weihnachtsmarkt zwischen Köln und Frankfurt“, sagte Gerrit Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod bei der Eröffnung des 21. Mittelalterlichen Weihnachtsmarkts in Emmerichenhain am vergangenen Wochenende. Er sei ein guter Auftakt in die Adventszeit und ein schöner Anlass in seinem Terminkalender.







